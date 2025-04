Maltempo Arabia Saudita, enorme tempesta di polvere ingloba Al Badayea | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Arabia Saudita è interessata da perturbazioni atmosferiche, accompagnate da condizioni meteorologiche instabili e temporali in alcune aree. Questa perturbazione atmosferica è il risultato di un’onda di approfondimento proveniente da nord, in concomitanza con il flusso di correnti d’aria calda e umida provenienti da sud negli strati superiori e medi dell’atmosfera. Uno degli elementi che domina la scena meteorologica oggi in Arabia Saudita è un’enorme tempesta di polvere che sta interessando Al Badayea, uno dei governatorati della regione di Al-Qassim. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano il gigantesco muro di polvere avanzare, inglobando tutto ciò che incontra sul proprio cammino.

Arabia Saudita, le immagini della tempesta di polvere ad Al Badayea

Foto



