Maltempo Australia, Sydney sferzata da onde giganti e maree estreme: “mai vista una cosa del genere”

La costa di Sydney è stata colpita da un evento meteo estremo che ha provocato inondazioni, danni alle infrastrutture e l’evacuazione di alcune abitazioni. Una combinazione di onde giganti e una “king tide” ha devastato il litorale nelle ultime 24 ore, mettendo a dura prova le strutture costiere.

Evacuazioni e danni lungo la costa

Le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno confermato che diverse abitazioni a Botany Bay, nella zona Sud di Sydney, sono state evacuate intorno alla mezzanotte, quando le onde hanno superato la linea costiera.

Nel frattempo, a Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche dell’Australia, onde alte fino a 5,5 metri hanno investito la costa, causando danni al Bondi Icebergs Swimming Club, una struttura storica che ospita piscina, palestra e ristorante. “È stato semplicemente devastante“, ha affermato il direttore generale del club Bob Tate. “Sono un membro da 50 anni. Non avevo mai visto una cosa del genere prima. La portata del livello dell’acqua e la potenza dell’acqua che scorreva devono essere state semplicemente orribili“.

Anche la zona di Cronulla Beach, più a Sud, ha subito danni considerevoli, con onde alte fino a 4 metri che hanno eroso la spiaggia e danneggiato marciapiedi e infrastrutture elettriche.

Cos’è una “King Tide” e perché è così distruttiva?

“King tide” non è un termine scientifico, ma viene comunemente usato in Australia, Nuova Zelanda e nelle isole del Pacifico per indicare maree particolarmente alte, che si verificano 3 o 4 volte all’anno.

Si tratta in realtà di un’alta marea primaverile di perigeo, un fenomeno naturale che si verifica quando il Sole, la Luna e la Terra sono allineati e la Luna si trova al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita. Questo allineamento amplifica l’attrazione gravitazionale, causando un innalzamento eccezionale del livello del mare.

Se combinata con forti venti e mareggiate, come è accaduto nelle ultime ore in Australia, la king tide può provocare inondazioni costiere ed erosione del litorale, aumentando il rischio di danni a infrastrutture ed edifici.

Allerta e raccomandazioni

Le autorità australiane hanno emesso un avviso di mareggiate per le prossime 24-48 ore, coprendo un’area che va dalla regione di Illawarra, a Sud di Sydney, fino alla regione di Hunter, a Nord. Si teme che ulteriori ondate di maltempo possano peggiorare la situazione, con rischio di nuove erosioni e danni lungo la costa.

Le autorità hanno raccomandato ai residenti e ai turisti di evitare le spiagge e le aree costiere esposte, di non avventurarsi in mare e di prestare la massima attenzione agli aggiornamenti meteo.

