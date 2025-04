Maltempo, automobilista salvato dalla piena del Po | VIDEO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco di Torino hanno tratto in salvo una persona travolta dalla piena del fiume Po, mentre si trovava a bordo della propria auto a Brusasco, in provincia di Torino. Dopo aver lanciato l’allarme, l’automobilista è riuscito a uscire dal veicolo e a restare aggrappato alla carrozzeria in attesa dei soccorsi. Gli operatori si sono calati da un elicottero e, affrontando la forza dell’acqua, sono riusciti a recuperarlo in sicurezza.

Dall’inizio dell’emergenza maltempo, i Vigili del Fuoco di Torino hanno gestito oltre 1.500 chiamate per interventi legati ad allagamenti, crolli, frane, incendi e richieste di salvataggio. Solo nella provincia torinese sono state tratte in salvo 80 persone. Attualmente la situazione sta gradualmente migliorando, ma i soccorritori continuano a operare senza sosta nelle aree più colpite, in particolare nel Chivassese, a Monteu da Po, Lauriano, San Sebastiano da Po e nella bassa Val Susa.

