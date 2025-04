Maltempo Brasile, forti piogge a San Paolo: allagamenti, blackout e disagi nella metropoli | VIDEO

MeteoWeb

Ondata di maltempo in Brasile, con danni e disagi: le forti piogge che hanno colpito la regione metropolitana di San Paolo nel pomeriggio di lunedì hanno causato gravi disagi, lasciando oltre 100mila persone senza elettricità. La capitale dello Stato è stata posta in stato di attenzione per allagamenti, con allerta elevata nelle zone Sud e Est.

Secondo il Centro di Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), la zona più colpita è stata la parte orientale della città, con precipitazioni di 31 mm in sole 2 ore. A Santo André, una stazione ferroviaria è stata sommersa, interrompendo la linea 10-Turquesa della CPTM e lasciando centinaia di passeggeri bloccati.

A Mauá, una casa è crollata a causa delle piogge intense, mentre diversi corsi d’acqua sono esondati. Anche ospedali e infrastrutture sono stati colpiti, aggravando la situazione.

Maltempo Brasile, forti piogge e allagamenti a San Paolo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.