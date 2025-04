Maltempo Brasile, inondazioni a Igarapava: auto spazzate via e case allagate | VIDEO

MeteoWeb

La forte pioggia che ha colpito Igarapava, nello stato di San Paolo, in Brasile, nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile, ha causato inondazioni, danni e disagi in alcune zone della città. Il temporale è iniziato intorno alle 14:50 locali. Sebbene sia durato circa 30 minuti, è stato sufficiente a causare danni, soprattutto nelle zone basse della città. Secondo la Protezione Civile, Avenida Vinte e Dois de Maio è stata una delle zone più colpite, con alcuni tratti completamente allagati. I quartieri hanno registrato grandi accumuli di acqua. Nel centro della città, le auto sono state sommerse e trascinate via dalle forti correnti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Secondo la Protezione Civile, alcune abitazioni sono state allagate. I residenti hanno segnalato perdite materiali, come mobili e vestiti. Nessuna casa ha dovuto essere chiusa a causa di rischi strutturali.

Le squadre della Protezione Civile e del Municipio di Igarapava sono state mobilitate per intervenire nei punti più critici per ridurre al minimo gli impatti e garantire la sicurezza della popolazione.

