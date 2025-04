Maltempo: cala il fiume Po in Piemonte, valori da bollino rosso nel Pavese

MeteoWeb

Il colmo di piena del fiume Po è transitato nelle sezioni piemontesi, dove i livelli, dopo aver superato la terza soglia di criticità (elevata, colore rosso), sono ora in calo. Lo rende noto l’Agenzia interregionale per il fiume Po (AiPo), fornendo un aggiornamento sulla situazione del Grande Fiume dopo il forte maltempo dei giorni scorsi. In queste ore, il colmo sta transitando a Ponte della Becca, con valori superiori alla soglia 3 di criticità (colore rosso) ed è atteso alla sezione di Piacenza nelle prime ore del mattino di domani, con valori superiori anche in questo caso alla terza soglia di criticità.

Nell’arco delle prossime 24 ore (a partire dalle 13 di oggi), si stima che i livelli del Po superino intanto la seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione) nelle sezioni di Cremona e Casalmaggiore.

La piena interessa le aree golenali. È raccomandata la massima prudenza nelle aree prospicienti il fiume e nelle attività di navigazione, anche per la presenza di materiale flottante.

Il Servizio di piena centrale AIPo e gli uffici territoriali dell’Agenzia sono operativi H24 per le attività di previsione e monitoraggio, verifica di arginature e opere idrauliche ed eventuale pronto intervento, in stretto coordinamento con gli enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionali e locali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.