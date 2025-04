Maltempo, chiuse diverse statali per allagamenti, frane e neve: il punto

MeteoWeb

L’ondata di eccezionale maltempo che sta colpendo il Nord-Ovest dell’Italia ha determinato la chiusura al transito di diverse strade statali interessate da locali esondazioni dei corsi d’acqua, frane e, in quota, dalla caduta di alberi in carreggiata a causa della neve. Le squadre di intervento e personale tecnico dell’Anas sono a lavoro in queste ore per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità dove è stata interrotta. Lo rende noto la stessa Anas, che in una comunicazione fa sapere che in Piemonte, nell’ambito della Città metropolitana di Torino è stata riaperta al traffico la statale 589 dei Laghi di Avigliana, precedentemente chiusa in località Bruino a causa di un allagamento. Chiusa invece per allagamento la statale 460 di Ceresole a Leinì con deviazione della circolazione sulla viabilità locale. Chiusa al traffico anche la statale 25 del Moncenisio a Giaglione per l’innalzamento dei corsi d’acqua in prossimità del tracciato stradale e a Chiusa San Michele a causa di un allagamento.

Per l’innalzamento del fiume Sesia restano provvisoriamente chiusi i ponti lungo la statale 142 Biellese tra Romagnano Sesia e Gattinara, nelle province di Novara e Vercelli, e la statale 299 di Alagna a Serravalle Sesia in provincia di Vercelli. Nel Verbano-Cusio Ossola a causa dell’innalzamento del fiume Strona, permane in vigore la chiusura della statale 229 del Lago D’Orta a Omegna. La statale 549 di Macugnaga è chiusa invece a causa della presenza di materiale in carreggiata per l’esondazione del torrente Anza a Calasca-Castiglione. Sempre sulla statale sulla statale 549 è in vigore la chiusura di un tratto di 2,5 chilometri all’altezza di Bannio Anzino a causa di una frana.

In modalità preventiva, a causa dell’allerta idrogeologica, non si transita lungo la statale 659 delle Valli Antigorio e Formazza a Cascate Toce, nel territorio comunale di Formazza e più a valle, al chilometro 32, sempre nel territorio comunale di Formazza, dove si è verificato un movimento franoso.

Al confine tra Piemonte e Lombardia a causa dell’esondazione del fiume Sesia è chiusa la statale 596dir “Dei Cairoli” in località Candia Lomellina, in provincia di Pavia. In provincia di Alessandria si registra infine la chiusura della statale 494 Vigevanese per un tratto di circa 3 chilometri tra Alessandria e Valenza per la presenza di fango in carreggiata.

In Valle d’Aosta, a causa di una frana è chiusa al traffico la statale 26 “della Valle d’Aosta” a Montjovet. Permane temporaneamente chiusa al traffico la statale 27 “del Gran San Bernardo” all’altezza di Etroubles a causa della presenza di alberi e rami in carreggiata sollecitati dall’intensa nevicata. Statale chiusa anche a Saint-Rhèmy-en-Bosses per un movimento franoso e la presenza di un albero in carreggiata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.