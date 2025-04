Maltempo, ciclone riporta l’inverno sulla Russia europea: neve e forti venti

MeteoWeb

Il maltempo nell’obiettivo dei satelliti Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. I satelliti Electro-L e Arktika-M stanno monitorando il passaggio di un ciclone che ha portato pioggia e forti venti nella parte europea della Russia. La forte nevicata che lunedì 28 aprile ha colpito Perm ha causato un vero e proprio caos sulle strade. Il ghiaccio nero e gli incidenti hanno causato la formazione di ingorghi stradali, che hanno reso difficoltosa la circolazione in tutta la città. Secondo le previsioni, al mattino la capitale di Prikamye era ricoperta da uno strato di neve spesso 15 centimetri, il che sarebbe una vera sorpresa anche per il periodo invernale.

A Perm non si verificavano nevicate simili da molti anni. Tuttavia, la tempesta di neve non ha colpito solo la regione di Perm. Nella regione di Samara, una forte tempesta di neve ha peggiorato notevolmente la visibilità sulle strade, mentre in Tatarstan gli alberi sono crollati o si sono spezzati sotto il peso della neve bagnata. Lunedì mattina a Izhevsk si era nuovamente formato uno strato di neve spesso tre centimetri.

Nello stesso momento, nel sud-ovest della regione di Omsk, forti raffiche di vento hanno scoperchiato i tetti delle case. Verso sera il maltempo ha raggiunto anche Omsk, dove è scoppiato il primo temporale primaverile dell’anno.

