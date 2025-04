Maltempo Cina, grandine enorme a Nanchino: bombe di ghiaccio dal cielo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Maltempo estremo oggi in Cina. Intorno alle 17:00 locali, una devastante grandinata si è abbattuta sul distretto di Jiangning, a Nanchino. La grandine ha raggiunto dimensioni enormi, cadendo al suolo come bombe, come dimostrano le impressionanti immagini a corredo dell’articolo. Con grandine di tali dimensioni sono scontati ingenti danni, come vetri delle auto in frantumi, carrozzerie ammaccate, oggetti esterni danneggiate e coltivazioni devastate.

Questa terribile grandinata è stata causata da forti correnti convettive. Di recente la temperatura a Nanchino è stata relativamente alta; di conseguenza, l’atmosfera contiene sufficiente energia e quando l’aria fredda e quella calda si sono scontrate violentemente, hanno innescato facilmente questo tipo di forte convezione naturale.

Cina, le immagini della violenta grandinata a Nanchino

Foto



