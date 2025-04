Maltempo, colmo di piena del Po nel Mantovano: oltre la soglia rossa

MeteoWeb

Se nelle province di Cremona e Reggio Emilia i livelli del fiume Po stanno scendendo, ora la piena si è spostata nel Mantovano. L’AIPo, infatti, ha comunicato: “alle sezioni di Casalmaggiore e Boretto, i livelli stanno lentamente rientrando al di sotto della seconda soglia di criticità, mentre il colmo di piena del fiume Po sta transitando nelle sezioni tra Borgoforte e Sermide con livelli superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso). Nelle prossime 24 ore, si attende il transito del colmo tra Pontelagoscuro e le sezioni deltizie, successivamente proseguiranno i lenti rientri al di sotto delle soglie di allertamento nelle successive 48/72h. La piena interessa le aree golenali”.

