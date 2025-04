Maltempo Colombia: forti piogge e alluvioni a San Antonio de Prado e Itagüí | VIDEO

MeteoWeb

Un violento nubifragio ha colpito le aree di San Antonio de Prado e Itagüí, in Colombia, causando gravi inondazioni e danni a numerose abitazioni. Secondo quanto riportato dal sindaco di Medellín, Federico Gutiérrez, 7 case sono state colpite nella zona di San Antonio de Prado, dove 4 persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco e dal DAGRD (Dipartimento Amministrativo per la Gestione del Rischio di Disastri). Fortunatamente, non si segnalano feriti.

Le aree più colpite si trovano lungo la quebrada Doña María, la cui piena ha provocato allagamenti nei quartieri Palo Blanco, Naranjitos, calle 55 Sur e Potreritos. Anche Itagüí ha risentito delle forti piogge, con 11 abitazioni danneggiate nei quartieri Pilsen ed El Carmelo. Sedimenti hanno inoltre ostruito diverse vie della Comuna 4.

Il sindaco di Itagüí, Diego Torres, ha rassicurato la popolazione sulla presenza costante dei soccorritori e ha invitato i cittadini al rispetto delle norme di sicurezza.

Alluvione in Colombia: le immagini da San Antonio de Prado

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.