Maltempo, danni per le mareggiate a Fregene: il sindaco di Fiumicino chiede lo stato di emergenza

A causa delle forti mareggiate che hanno colpito il litorale di Fregene tra il 16 e il 17 aprile, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha emesso un’ordinanza per la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza. L’intervento si è reso necessario anche in seguito al sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale presso lo stabilimento balneare “Rio”, sul Lungomare di Levante, il 18 aprile scorso. Gli agenti hanno accertato danni rilevanti alle strutture esterne, causati da un fenomeno erosivo dovuto alle forti mareggiate, che hanno compromesso l’area destinata al posizionamento di ombrelloni e lettini, rendendo impossibile il regolare svolgimento delle attività balneari. “Sebbene non sia stato riscontrato alcun pericolo per le abitazioni situate nell’area retrostante lo stabilimento e il fenomeno erosivo risulti localizzato, la situazione appare comunque grave per le conseguenze sulle attività economiche insistenti su area demaniale – comunica l’amministrazione – Alla luce delle verifiche condotte e del verbale redatto dalla Polizia Locale, il sindaco ha ritenuto necessario attivare tutti gli strumenti a disposizione per il riconoscimento dello stato di emergenza, per garantire interventi tempestivi di messa in sicurezza e supporto agli operatori del settore“.

