Maltempo e fulmini in Piemonte: un caso reale per capire la forza della natura

Una notte di maltempo ha colpito il Piemonte, con episodi temporaleschi violenti che hanno lasciato il segno soprattutto nella zona di Curino, in provincia di Biella. Tra le manifestazioni più impressionanti, un fulmine nube-suolo immortalato da una webcam locale ha catturato l’attenzione degli esperti e degli appassionati. Questo tipo di fenomeno atmosferico, pur affascinante, merita di essere compreso a fondo per la sua rilevanza sia scientifica che in termini di sicurezza.

La natura dei fulmini: un fenomeno di riequilibrio elettrico

I fulmini rappresentano uno dei modi con cui l’atmosfera tenta di riequilibrare le differenze di carica elettrica accumulate all’interno di una nube temporalesca o tra differenti componenti del sistema atmosferico. In condizioni di forte instabilità, le nubi cumulonembi si caricano elettricamente, generando potenziali capaci di innescare scariche violente.

Fulmine nube-suolo: potenza e pericolosità

I fulmini noti come nube-suolo (o nube-terra) si verificano quando la scarica elettrica avviene tra la base della nube, solitamente caricata negativamente, e il suolo, che si carica positivamente per induzione. Quando la differenza di potenziale diventa critica, si genera una scarica che si propaga lungo un percorso ionizzato verso il terreno. In alcuni casi, soprattutto con fulmini positivi, il processo può avvenire nella direzione inversa.

Dal punto di vista della sicurezza, questi fulmini sono tra i più pericolosi. Possono colpire persone, animali, edifici, linee elettriche e infrastrutture sensibili. Nonostante la loro spettacolarità e potenza, costituiscono solo una minoranza delle scariche osservate durante un temporale: si stima rappresentino tra il 10% e il 20% del totale.

Fulmine nube-nube: spettacolo nel cielo, minor rischio a terra

Molto più comuni, i fulmini che si sviluppano tra diverse parti della stessa nube (intra-nube) o tra nubi diverse (inter-nube) rappresentano circa il 75-80% dei fulmini totali osservati. In questo caso, la scarica resta confinata nell’atmosfera e non raggiunge il suolo.

Questi fulmini si propagano orizzontalmente o lungo percorsi complessi, spesso ramificati, all’interno delle nubi. La loro principale manifestazione visiva è costituita da lampi intensi che illuminano il cielo, creando un effetto visivo impressionante ma generalmente innocuo per le persone e le strutture a terra.

Aspetti comparativi e considerazioni pratiche

Comprendere le differenze tra queste due tipologie di fulmini è essenziale per valutare il rischio associato ai temporali. I fulmini nube-suolo sono più rari ma molto più pericolosi; richiedono misure preventive, come l’installazione di parafulmini, la sospensione di attività all’aperto in caso di temporale e l’adozione di comportamenti protettivi. I fulmini nube-nube, sebbene spettacolari, rappresentano soprattutto un interesse scientifico e fotografico.

Osservare per comprendere e prevenire

Il fulmine osservato a Curino è un esempio concreto di quanto i fenomeni atmosferici siano al tempo stesso affascinanti e potenzialmente pericolosi. Grazie alle tecnologie di monitoraggio e alle conoscenze scientifiche accumulate, oggi è possibile comprendere meglio questi eventi e ridurre il rischio per le persone. La consapevolezza e l’informazione, unite alla ricerca scientifica, restano le armi migliori per convivere in sicurezza con la forza della natura.

