Maltempo in Ecuador: forti piogge e inondazioni tra Guayaquil e Cuenca | VIDEO

MeteoWeb

In Ecuador, Guayaquil e Cuenca sono state duramente colpite da intense precipitazioni che hanno provocato allagamenti, blackout e gravi disagi alla popolazione. Nella notte del 1° aprile, una tempesta con forti venti e fulmini ha colpito Guayaquil, inondando strade principali come le avenidas Juan Tanca Marengo e Francisco de Orellana, causando traffico intenso e lasciando numerosi veicoli in panne. Diversi quartieri, tra cui il Cerro Santa Ana, hanno subito interruzioni di corrente.

A Cuenca, la pioggia torrenziale durata meno di un’ora ha causato danni significativi, con 52 emergenze segnalate. Le strade, le abitazioni e persino istituzioni educative sono state invase dall’acqua.

Il maltempo si inserisce in una stagione di piogge particolarmente violenta in Ecuador, con un bilancio di 22 vittime e oltre 123mila persone colpite. Sei province restano in stato di emergenza.

Alluvione in Ecuador, le immagini da Los Álamos nel Nord del Guayaquil

Alluvione in Ecuador, le immagini da Cuenca

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.