Maltempo Ecuador, inondazioni nella provincia El Oro: tante località sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge registrate nelle ultime ore hanno lasciato la provincia di El Oro, in Ecuador, in stato di emergenza. Le agenzie di soccorso hanno riferito che circa 2.600 persone, tra cui 800 famiglie, sono state colpite da inondazioni, frane e alberi caduti in diverse zone. Di queste, almeno 261 persone sono state evacuate e trasferite al Coliseo 3000 di Machala, allestito come rifugio temporaneo. A Machala, molti quartieri sono stati allagati, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. L’emergenza colpisce anche le persone con disabilità e gli anziani rimasti intrappolati nelle case allagate e salvati dalle unità della Task Force (GT3).

Il canale El Macho, che attraversa diversi quartieri di Machaleño, è straripato, peggiorando la situazione. L’accumulo di rifiuti ne ha bloccato il flusso, facendo sì che l’acqua si riversasse in centinaia di case. Le famiglie hanno perso i loro beni, materassi ed elettrodomestici. In alcune zone, l’acqua ha raggiunto un’altezza di mezzo metro.

Ma l’emergenza interessa anche molte altre località. A Portovelo, Atahualpa e Marcabelí sono state segnalate frane che hanno bloccato le strade principali. Nella zona di Cordoncillo, nel cantone di Atahualpa, una frana ha danneggiato un’abitazione e un’anziana donna è morta schiacciata all’interno della sua abitazione.

A Pasaje, le piogge hanno causato la caduta delle linee elettriche nella zona di Caña Quemada, mentre a Nuevos Horizontes, le case sono state allagate. A El Guabo, i siti di Costa Verde e Tendales si trovano in una situazione critica a causa dello straripamento di un fiume che minaccia di distruggere diverse abitazioni.

Le squadre di intervento, composte da personale della Segreteria nazionale per la gestione dei rischi, dei GAD cantonali, dei Vigili del Fuoco e della Polizia nazionale, continuano le attività di evacuazione, pulizia delle fogne e valutazione dei danni.

Il Comitato per le operazioni di emergenza (COE) del Cantone di Machala è stato convocato per una sessione straordinaria. A livello provinciale, data la portata dell’ondata di maltempo, le autorità stanno valutando la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza. Le piogge proseguono incessanti e le previsioni indicano che continueranno anche nelle prossime ore.

Maltempo in Ecuador, inondazioni a Machala

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.