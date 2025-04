Maltempo: in Emilia Romagna prosegue l’allerta rossa per la piena del Po

MeteoWeb

In Emilia -Romagna proseguirà anche domani l’allerta meteo rossa nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia principalmente per il transito della piena del fiume Po. L’allerta sarà invece arancione nel Ferrarese per rischio idraulico. Sebbene per la giornata di domenica non siano previsti fenomeni meteorologici di rilievo tali da innescare ulteriori allertamenti, le autorità invitano alla prudenza: dal pomeriggio sono attesi rovesci e temporali, che dalle zone montane si estenderanno alle pianure, attenuandosi solo in serata.

Particolare attenzione viene richiesta nelle aree collinari e montane già fragili sotto il profilo idrogeologico, dove non si escludono frane occasionali e rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori. La criticità più elevata è legata al transito della piena del fiume Po, che nelle pianure occidentali e centrali potrebbe toccare o superare le soglie di livello 3, mentre nelle zone orientali e nel Delta si prevedono valori superiori alla soglia 2.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.