Maltempo Emilia-Romagna: case e strade allagate in Valnure nel Piacentino

MeteoWeb

A causa del maltempo, alcune aree della Valnure, in provincia di Piacenza, sono state interessate da allagamenti, con particolare criticità a Ponte dell’Olio, dove l’acqua ha invaso le strade e raggiunto alcune abitazioni nel centro del paese. “Chiedo a tutti di segnalare prontamente all’Ufficio tecnico comunale e alla protezione civile della Pubblica Assistenza Valnure ogni eventuale disagio o criticità, al fine di poter predisporre gli interventi del caso“, ha dichiarato il sindaco Alessandro Chiesa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.