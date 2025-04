Maltempo Emilia Romagna, chiusa la SP55 ad Alto Reno Terme per frana

MeteoWeb

Chiusa, all’altezza del chilometro 1+500, la Strada Provinciale 55 ‘Case Forlai’ ad Alto Reno Terme, nel Bolognese. A seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi, spiegano dalla Città Metropolitana di Bologna, si è verificato una frana del versante di monte, che rende impraticabile il transito dei veicoli. “Oggi – viene evidenziato in una nota – sono stati eseguiti diversi tentativi di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, vanificati dal perdurare della discesa da monte di fango, massi e vegetazione, anche di notevole pezzatura“. Quindi, viene aggiunto, al fine di limitare i pericoli alla circolazione e salvaguardare la sicurezza, è stata disposta una interruzione totale del transito dei mezzi in entrambi i sensi di marcia, deviando il traffico su strade alternative, fino al ripristino in sicurezza della viabilità.

