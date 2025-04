Maltempo Emilia Romagna, la frana di Boccassuolo distrugge tre case

MeteoWeb

A Boccassuolo di Palagano, sull’Appennino modenese, sono tre le case danneggiate gravemente dall’avanzata verso valle dell’enorme frana che si è staccata sull’1 aprile e che non accenna a fermarsi. Si tratta di una casa di un residente e di due seconde case, utilizzate prevalentemente nel periodo delle ferie in località ‘Le Macchiarelle’. Si tratta in ogni caso di edifici non occupati da persone, essendo già stati presi provvedimenti di allontanamento per evitare rischi. La situazione, come ha ribadito più volte il sindaco di Palagano Fabio Braglia, continua ad essere drammatica.

