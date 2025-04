Maltempo Emilia-Romagna, livello dei fiumi in aumento

MeteoWeb

Dopo le piogge delle ultime ore, cresce l’attenzione per i fiumi in Emilia-Romagna. L’Idice ha superato la soglia gialla a S. Antonio con 11.87 metri, avvicinandosi alla soglia arancione fissata a 12.2. Situazione simile per il Sillaro a Sesto Imolese, che segna 11.91 metri, anche se in lieve calo. Il Reno presenta livelli in aumento in diversi punti: a Suviana e Porretta Terme resta sotto controllo, mentre a Vergato l’incremento è più marcato. A Casalecchio e Bonconvento il Reno ha raggiunto 8.07 metri, ancora sotto la soglia arancione (10 metri), ma in crescita.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.