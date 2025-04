Maltempo Emilia-Romagna, criticità nel Piacentino: allagamenti a Borgonovo Val Tidone | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna nelle scorse ore, ed in particolare la zona del Piacentino durante la notte, ha provocato l’esondazione di alcuni torrenti, causando allagamenti, frane e la caduta di alberi, soprattutto nelle aree collinari delle Valli Arda, Nure e Trebbia. In risposta all’emergenza, l’unità di crisi del coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile di Piacenza ha attivato la propria struttura operativa, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per supportare le attività del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Le squadre di volontari sono attualmente impegnate in interventi nella zona di Castruzzano di San Giorgio, dove si registrano criticità legate all’esondazione del Torrente Ogone. Il torrente Riglio ha eroso una strada presso l’agriturismo la Canteina, zona Veggiola (PC).

A Borgonovo Val Tidone stanotte e nelle prime ore del mattino ci sono state importanti piogge. La frazione di Corano è senza acqua per un guasto alle rete elettrica. Le squadre di IRETI e di ENEL sono al lavoro per ripristinare tale disagio. Ci sono diverse zone in cui i torrenti e i rii minori sono usciti dagli argini, invadendo anche strade e piste ciclabili. Consorzio di Bonifica, Comune e gli altri organi competenti stanno lavorando insieme per gestire le emergenze.

