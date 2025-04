Maltempo Emilia-Romagna, rovesci sulla costa ferrarese: inizia il peggioramento

MeteoWeb

Continua il maltempo in Emilia-Romagna. Il peggioramento atteso per oggi ha cominciato a manifestarsi sulla costa ferrarese, con i primi rovesci in discesa da Nord. A Lido di Spina, una delle località più note, le prime precipitazioni sono state segnalate intorno alle 14:58, accompagnate da un cielo sempre più grigio. Come previsto dai modelli meteorologici, la perturbazione si sta spostando rapidamente verso Sud. Le condizioni meteo sono dunque destinate a peggiorare nelle prossime ore, con rovesci sparsi e, localmente, brevi temporali.

