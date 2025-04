Maltempo estremo in Friuli Venezia Giulia: grandine gigante colpisce Mossa. Allerta meteo per il 25 aprile

MeteoWeb

Il Nord Italia è alle prese con un’intensa ondata di maltempo che ha già provocato disagi significativi in diverse aree, soprattutto in Lombardia. La situazione è il risultato di un fronte instabile in arrivo dal Nord Europa, che ha dato origine, tra la serata di ieri e l’alba di oggi, a fenomeni atmosferici di forte impatto come temporali violenti, nubifragi e grandinate localizzate.

Lombardia sotto osservazione: temporali violenti e criticità idrogeologiche

Secondo quanto rilevato da fonti meteo regionali e dalla Protezione Civile, le zone più colpite al momento risultano essere quelle della Lombardia nordoccidentale, dove si sono registrati accumuli pluviometrici notevoli in poche ore. Le precipitazioni abbondanti, accompagnate da raffiche di vento e frequenti fulminazioni, stanno mettendo sotto stress il territorio, con particolare attenzione al rischio di smottamenti e allagamenti nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico.

L’evoluzione del sistema perturbato ha poi coinvolto, nella notte, anche il Veneto. Nelle prime ore del mattino i fenomeni più intensi si sono spostati sul Vicentino, dove si sono toccati i 90 mm di pioggia sulla fascia prealpina. Il Friuli Venezia Giulia non è stato risparmiato: a Mossa (GO), si segnala una violenta grandinata che ha sorpreso i residenti e causato danni localizzati.

Un secondo ciclone in arrivo: nuova fase di maltempo tra il 25 e il 26 aprile

Non si tratta di un evento isolato. Gli esperti meteo avvertono che il peggioramento attuale rappresenta solo la prima fase di un più ampio ciclo di instabilità. Già nelle prossime 48 ore, infatti, un secondo vortice freddo – sempre di origine nord-europea – è atteso sull’Italia. Questa nuova “goccia fredda” farà il suo ingresso sul Nord Italia nella giornata di venerdì 25 aprile, per poi dirigersi rapidamente verso le regioni adriatiche entro sabato 26.

L’arrivo del nuovo fronte sarà accompagnato da piogge diffuse, temporali anche forti e possibili grandinate, con un peggioramento già a partire dalle prime ore di venerdì sul Triveneto. Successivamente, i fenomeni si estenderanno anche al medio Adriatico, coinvolgendo Marche, Abruzzo e Molise.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni e come prepararsi

La dinamicità atmosferica che sta caratterizzando questa fase di aprile non è rara, ma rappresenta comunque un campanello d’allarme sulla necessità di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo ufficiali. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico e durante i picchi temporaleschi. I cittadini sono invitati a consultare fonti affidabili come i bollettini della Protezione Civile o i servizi meteorologici certificati per valutare eventuali criticità locali.

In conclusione, i prossimi giorni saranno dominati da un contesto meteo altamente instabile. Il Nord e l’area adriatica dovranno fronteggiare condizioni avverse che, seppur tipiche del periodo primaverile, risultano particolarmente acute in questa fase. Seguire con attenzione l’evolversi della situazione può fare la differenza, anche per chi pianifica viaggi o attività all’aperto nel lungo ponte del 25 aprile.

