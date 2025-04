Maltempo estremo negli USA: forti piogge e alluvioni lampo tra Oklahoma e Texas | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Alla fine della settimana lavorativa e durante il weekend, piogge torrenziali hanno investito il Sud/Ovest dell’Oklahoma e il Nord del Texas, causando diffuse alluvioni lampo e richiedendo numerosi salvataggi, in particolare nelle aree di Lawton e Norman. Il sistema meteorologico instabile, attivo già da inizio settimana, ha scaricato oltre 15 cm di pioggia, mettendo in crisi i sistemi di drenaggio. Le zone più colpite sono risultate i corridoi delle autostrade I-35 e I-44, dove alcuni tratti sono stati chiusi a Sud/Ovest della città di Oklahoma City. Più di 2 milioni di residenti delle pianure meridionali sono stati posti sotto allerta o avviso di inondazione. In alcune zone, il radar Doppler ha registrato tassi di pioggia di 2-5 cm all’ora.

La polizia di Lawton sta attualmente indagando su un decesso: si tratta di una persona rinvenuta senza vita in un veicolo sommerso dalle acque alluvionali.

USA, alluvioni lampo in Oklahoma: situazione drammatica a Lawton

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.