Il Maltempo non ferma l’Euro-Show dell’Inter di Simone Inzaghi: storica semifinale, Bayern eliminato nella tempesta di San Siro!

Il maltempo non ferma l’Euro-Show dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha centrato l’ennesima impresa della sua straordinaria carriera da allenatore questa sera a San Siro. Alla fine la pioggia è arrivata, come previsto: breve ma intensa, durante il secondo tempo del match. Proprio quando l’Inter prima è andata sotto contro con il momentaneo vantaggio del Bayern Monaco firmato da Kane, subito ribaltato nel giro di pochi minuti dal pareggio di Lautaro Martinez e il vantaggio siglato da Pavard. Inutile il pari di Dier a 15 minuti dalla fine: i tedeschi non sono mai più stati pericolosi per l’Inter, che avrebbe potuto segnare anche più gol e conquista una semifinale storica avendone fatti 4 ad una corazzata come il Bayern Monaco tra andata e ritorno.

La temperatura a San Siro è rimasta per tutto l’arco della gara a +15°C, molto mite, con un forte vento di scirocco che ha raggiunto i 61km/h durante il forte acquazzone del secondo tempo di gara. L’Inter ha regalato l’ennesima grande emozione degli ultimi anni: per Simone Inzaghi è la seconda semifinale di Champions dopo quella raggiunta due anni fa. Con l’Inter negli ultimi 4 anni è sempre arrivato almeno agli Ottavi: un cammino straordinario. Adesso l’obiettivo è quello di bissare la finale di due anni fa: bisognerà battere il Barcellona (come nell’anno del Triplete di Mourinho), e questa squadra mai così italiana nel corso della storia ha tutte le carte in regola per farlo. Con il Tricolore sul petto (vicina a confermarlo anche per il prossimo anno), infatti, l’Inter allenata dall’italianissimo Simone Inzaghi, anche questa sera ha schierato 5 azzurri tra i titolari (Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella e Dimarco) più un altro azzurro subentrato dalla panchina nel finale (Frattesi).

L’altra semifinale è Arsenal-PSG. Le quattro migliori squadre d’Europa quest’anno sono di Londra, Parigi, Milano e Barcellona. Solo una di queste (il PSG) aveva raggiunto la semifinale anche lo scorso anno (e venne sconfitta dal Borussia Dortmund, poi battuto in finale dal Real Madrid). L’Inter, invece, è l’unica che c’era due anni fa (superò il Milan per fermarsi solo in finale di fronte al Manchester City che in semifinale aveva battuto il Real Madrid): un dato che testimonia l’eccezionalità del ciclo vincente che Simone Inzaghi ha costruito alla Pinetina.

