Maltempo, fiume Po in piena: allerta rossa in Piemonte e in arrivo a Piacenza

Il colmo di piena del fiume Po sta transitando in queste ore nel tratto piemontese torinese-alessandrino con livelli superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso). Lo rende noto l’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo). Si prevede che nell’arco delle prossime 24-36 ore il colmo raggiunga il tratto Isola S. Antonio-Ponte della Becca-Piacenza con valori attesi sopra la terza soglia di criticità (elevata, colore rosso), interessando le aree golenali. È raccomandata la massima prudenza nelle aree prospicienti il fiume e nelle attività di navigazione.

Il Servizio di piena centrale AIPo è attivo H24 e gli uffici territoriali dell’Agenzia sono operativi per il monitoraggio di arginature e opere idrauliche ed eventuale pronto intervento, in stretto coordinamento con i sistemi di protezione civile regionali e locali.

Nel Pavese sale e preoccupa il livello di Po e Ticino

C’è preoccupazione in provincia di Pavia per il livello dei fiumi, cresciuti in seguito all’ondata di maltempo che sta interessando l’area nordoccidentale d’Italia. Il Po, a Casei Gerola (Pavia), alle 13 di oggi era già salito a 3 metri e 25 centimetri sopra lo zero. In aumento anche il livello del Ticino, per il quale si guarda alla situazione del Lago Maggiore. La Provincia di Pavia ha deciso oggi di chiudere, in via precauzionale, il Ponte in barche di Bereguardo dove il fiume aveva superato la quota di un metro e dieci sopra lo zero. A destare i maggiori timori è il Sesia che a Palestro (Pavia), al confine con la provincia di Vercelli, è arrivato a toccare, questa mattina alle 11, il livello di 5,27 metri sopra lo zero. Alcune strade statali e provinciali allagate sono state chiuse al traffico.

