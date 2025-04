Maltempo Francia, impressionante grandinata nell’Alto Doubs e nel Giura: strade imbiancate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Scene surreali alla fine di aprile in Francia. Oggi, lunedì 28 aprile, un temporale molto localizzato ha prodotto una violentissima grandinata di circa un’ora nell’Haut-Doubs e nel Giura, Dipartimenti dell’ovest del Paese, al confine con la Svizzera. Il Giura e il Doubs sono in allerta gialla per temporali da questa sera a domani mattina. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, le strade si sono imbiancate, bloccando anche le auto: sembrava di essere tornati in inverno. “Le strade sono rapidamente diventate impraticabili a Châtelblanc nell’Haut-Doubs e a Foncine-le-Haut, sono caduti fino a 100mm di pioggia in 60 minuti”, riporta la pagina Facebook Météo Franc-Comtoise. La grandine è caduta anche a Chaux-Neuve.

“In 60 anni non ho mai visto una grandinata di questo tipo, così localizzata”, ha descritto il sindaco di Châtelblanc, Claude Tarby, presente sul posto quando si è scatenata la tempesta. “È durato solo tre quarti d’ora, ma è stato sufficiente a causare un piccolo disastro: ci saranno alcune case allagate, in alcuni punti la grandine si è accumulata un po’, sta entrando nelle case. Nei campi ci sono 10cm di grandine, con la pioggia, l’acqua ha trasportato la grandine che si è accumulata in pianura. Ho chiamato i mezzi per sgomberare la D437 tra Foncine-le-Haut e Châtelblanc, perché è pericolosa, alcuni automobilisti erano in difficoltà, fermi sugli argini”, ha aggiunto.

La tempesta si è fermata “verso le 17:00 nella zona e ha perso intensità alle 18:15”, spiega Météo Franc-Comtoise.

