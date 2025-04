Maltempo Friuli: 260mila euro per interventi urgenti

MeteoWeb

A seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 14 aprile, la Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto, con decreto dell’assessore delegato alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, alcuni interventi di somma urgenza nei comuni di Montenars, Prepotto, Pulfero e Savogna. Lo rende noto la Regione. “Si tratta di interventi necessari e urgenti per rispondere alle criticità idrogeologiche emerse e garantire la sicurezza della popolazione – ha spiegato Riccardi -. I lavori partiranno nell’immediato, grazie alla disponibilità operativa della Protezione Civile regionale; saranno eseguiti con procedura semplificata e gestione diretta dei tecnici regionali”.

L’intervento, del valore complessivo di 260mila euro, mira alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla prevenzione della caduta massi e al ripristino della sicurezza della viabilità comunale, con fondi stanziati dal Fondo regionale per la Protezione Civile.

Le criticità segnalate includono: a Montenars un’erosione della scarpata stradale ha interessato la viabilità della borgata di Flaipano, dove si è registrata anche una frana in un’area servita da una linea elettrica interrata; a Prepotto, una caduta massi ha danneggiato la strada tra San Pietro di Chiazzacco e Castelmonte, con pericolo per la circolazione; a Pulfero, un distacco di materiale litico lungo la strada tra Antro e Pegliano ha provocato l’interruzione del transito, con rischio frane ancora attivo; a Savogna, uno smottamento ha causato il crollo di un cordolo in calcestruzzo, minacciando la stabilità della sede stradale e isolando temporaneamente una zona abitata.

Le opere previste comprendono: il consolidamento dei versanti instabili; la stabilizzazione dei pendii e dei tratti di strada compromessi; interventi di regimazione delle acque meteoriche; ripristini di sicurezza e rifiniture individuate dai tecnici regionali.

