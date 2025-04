Maltempo Friuli, ancora piogge ma situazione in miglioramento

MeteoWeb

Nelle prossime ore, in Friuli Venezia Giulia giungerà aria più fredda in quota che farà scendere la quota neve da 2.300 metri a 2.000 metri circa. Secondo l’aggiornamento della Protezione Civile della Regione, per tutta la serata saranno ancora possibili piogge, anche temporalesche, più diffuse e persistenti sulle Prealpi. Successivamente durante la notte ci sarà una progressiva attenuazione delle piogge. Anche il vento diminuirà rapidamente di intensità nelle prossime ore.

Dopo le piogge significative che si sono avute durante la notte e la prima parte della mattinata su Alpi e Prealpi Carniche, con accumuli tra 10 e 40mm, e i forti venti, non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni di dissesti sul territorio. Si segnala la chiusura dei guadi di Rauscedo e Murlis e il ripristino della viabilità sulla SR-PN 22 della Val Cosa in comune di Clauzetto.

Quanto ai fiumi, tutti gli idrometri di riferimento permangono al di sotto dei livelli di guardia; non sono attesi superamenti significativi delle portate critiche nelle prossime ore.

