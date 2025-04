Maltempo furioso negli USA: tornado e tempeste tra Sud e Midwest, un morto e gravi danni | VIDEO

MeteoWeb

Una serie di tornado e tempeste violente ha colpito il Sud e il Midwest degli USA, causando danni ingenti a infrastrutture e abitazioni. Alberi e pali della luce sono stati abbattuti, tetti divelti e detriti sollevati fino a migliaia di metri nell’aria. Le condizioni atmosferiche hanno favorito lo sviluppo di fenomeni estremi: il riscaldamento diurno, un’atmosfera instabile, venti in quota molto forti e un’elevata umidità proveniente dal Golfo del Messico hanno creato un contesto favorevole alla formazione di tornado di lunga durata e forte intensità.

Le previsioni indicano che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi nuove tempeste pericolose, con il rischio di alluvioni improvvise e danni estesi.

Tornado in Arkansas: dichiarata emergenza

Uno dei tornado più violenti si è abbattuto mercoledì sera ora locale sul Nord/Est dell’Arkansas, spingendo il Servizio Meteorologico Nazionale a emettere una “emergenza tornado“, il più alto livello di allerta possibile. L’agenzia ha avvertito i residenti con un messaggio chiaro: “Questa è una situazione pericolosa per la vita. Cercate riparo immediatamente”.

Nella città di Blytheville, i detriti sono stati sollevati fino a 7,6 km di altezza. Un altro tornado è stato segnalato a Harrisburg, Arkansas, mentre nello stato del Missouri, le autorità hanno riferito di danni significativi a edifici e infrastrutture. A Pilot Grove, auto sono state ribaltate e pali della luce spezzati.

Nel Missouri orientale, le autorità stanno valutando se una tromba d’aria abbia causato i danni osservati nella città di Nevada, dove diversi edifici sono stati distrutti e veicoli capovolti. Secondo quanto riportato da KFVS-TV, la Missouri State Highway Patrol ha dichiarato che almeno una persona è morta nel Missouri sudorientale.

In Indiana, mercoledì sera quasi 140mila persone sono rimaste senza elettricità a causa delle forti tempeste. Un magazzino è parzialmente crollato a Brownsburg, mentre 5 camion si sono ribaltati lungo l’Interstate 65 vicino a Lowell.

Un altro tornado è stato confermato a Owasso, Oklahoma, mercoledì mattina, danneggiando gravemente i tetti delle abitazioni e abbattendo alberi e linee elettriche.

Maltempo USA, piogge torrenziali e rischio alluvioni

Le autorità meteorologiche avvertono che il pericolo non è limitato ai tornado: nei prossimi giorni, il Midwest e il Sud potrebbero affrontare piogge torrenziali e alluvioni lampo.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che il sistema perturbato in corso potrebbe causare “inondazioni significative e potenzialmente letali” fino a sabato. Le precipitazioni attese nei prossimi 4 giorni potrebbero superare i 30 cm, un livello di accumulo definito “un evento che accade una volta in una generazione o in una vita“.

Le aree a rischio comprendono l’Arkansas nordorientale, il Missouri sudorientale, il Kentucky occidentale e l’Illinois meridionale, dove potrebbero cadere fino a 38 cm di pioggia in una settimana.

Milioni di persone in pericolo: allerta per il rischio tornado

Oltre 90 milioni di persone si trovano in un’area potenzialmente colpita dal maltempo, che si estende dal Texas fino al Minnesota e al Maine.

Le aree con il rischio più elevato di tornado intensi e duraturi comprendono Memphis (Tennessee), il Nord/Est dell’Arkansas, il Sud/Est del Missouri, il Kentucky occidentale e l’Illinois meridionale. Il Centro di Previsione delle Tempeste ha avvertito che potrebbero verificarsi tornado EF-3 o superiori, con venti oltre 220 km/h.

Anche città come Chicago, Indianapolis, St. Louis, Louisville, Dallas, Detroit, Milwaukee e Nashville sono sotto osservazione per possibili tempeste violente nei prossimi giorni.

Le autorità hanno avvertito che i temporali potrebbero colpire ripetutamente le stesse aree, aumentando il rischio di alluvioni improvvise e danni estesi.

Blackout diffusi

Le tempeste hanno causato estesi blackout elettrici in diversi stati. Più di 90mila persone sono rimaste senza corrente in Arkansas, Mississippi, Missouri, Illinois, Kentucky e Tennessee.

Nel Michigan, oltre 122mila clienti erano ancora senza elettricità mercoledì, a causa di una precedente tempesta di ghiaccio. Il Ponte Mackinac, che collega la penisola inferiore e superiore dello Stato, è stato chiuso per 3 giorni consecutivi a causa della caduta di enormi blocchi di ghiaccio dai cavi di sostegno.

Previsioni Meteo

Le condizioni meteorologiche rimangono estremamente instabili e pericolose. Gli esperti del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) avvertono che il rischio di tornado, piogge torrenziali e alluvioni lampo resterà elevato almeno fino al fine settimana.

Tornado negli USA: le immagini da Lake City in Arkansas

