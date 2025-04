Maltempo Grecia, gelo e forti nevicate: scuole chiuse | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Grecia settentrionale si è svegliata ricoperta di una coltre di neve oggi dopo che un fronte meteorologico avverso ha portato forti nevicate nella regione. Aree come Hortiatis, Asvestochori, Panorama, Filyro, Pefka, Sykies, Oreokastro, Melissochori e Lagyna si sono trasformate in un paese delle meraviglie invernale fin dalle prime ore del mattino. Il fronte ha portato temperature fino a -7°C in aree come Seli, nella Grecia settentrionale.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, le scuole di diversi comuni sono rimaste chiuse oggi. I sindaci di Florina, Prespes e Amyntaio hanno deciso di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza di studenti e personale. Nell’unità regionale di Florina, i veicoli sono tenuti a utilizzare catene da neve a causa del significativo accumulo di neve, in particolare a Prespes e Amyntaio.

La neve si è diffusa fino a Kastoria ieri sera, spingendo l’agenzia di protezione civile a mobilitare gli sforzi per mantenere accessibile la rete stradale.

Il freddo continuerà

Condizioni meteorologiche invernali persisteranno fino a mercoledì 9 aprile in Grecia, con neve, bruschi cali di temperatura e gelo diffuso, ha riferito l’emittente statale ERT. Il front freddo si sposterà lentamente verso sud, raggiungendo Creta e il Dodecaneso entro domani. Le temperature basse persisteranno, soprattutto al mattino e alla sera, con gelo previsto in gran parte della terraferma. “Il fronte si indebolirà gradualmente, ma il freddo resisterà fino a metà settimana“, ha affermato la meteorologa Anastasia Tyraski.

Sono previste piogge e locali nevicate martedì 8 e mercoledì 9 aprile nelle regioni centrali e meridionali, con cieli più sereni a nord. I venti da nord raggiungeranno fino a 7 Beaufort nell’Egeo.

Entro giovedì, le temperature inizieranno a salire, tornando alle normali temperature stagionali entro il weekend. All’inizio della prossima settimana, sono previste condizioni primaverili, con massime superiori a +20°C.

