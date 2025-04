Maltempo Grecia, forti piogge e grandine a Rodi e Creta: allagamenti e danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Giornata di forte maltempo per Creta e Rodi, isole della Grecia, colpite da piogge torrenziali e grandinate. Per il secondo giorno consecutivo forti grandinate hanno colpito alcune zone di Creta, in particolare la prefettura di Heraklion, mentre forti piogge con allagamenti si sono verificate nel villaggio di Viannos. Nello specifico, la grandine è caduta intorno a mezzogiorno nelle zone dei comuni di Archanes, Asterousia, Minoas Pediados e Viannos. Ad Astritsi, la grandine ha raggiunto le dimensioni di una noce o più grande e ha provocato danni ai raccolti, ai vigneti e agli ulivi. In alcune zone, la grandine ha imbiancato il paesaggio, quasi come fosse neve, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Come affermato in un post dal sindaco di Viannos, Pavlos Baritakis, le zone di Embaros, Chondros, Mesi e Martha sono state quelle che hanno subito la maggiore pressione dall’intensa grandinata.

Come se non bastasse la grandine, ci si è messa anche la pioggia. A Viannos, sono bastati pochi minuti di pioggia per far sì che sulla scalinata dove sorge lo storico platano della località si formasse un fiume d’acqua che scendeva fino a raggiungere la strada principale.

Maltempo Grecia, strade trasformate in fiumi a Viannos (Creta)

Rodi: Lindos “affondata” dal forte acquazzone

Le previsioni meteo hanno confermato le forti precipitazioni a Rodi oggi. Un esempio è stato offerto dalla località di Lindos, dove le strade si sono trasformate in fiumi a causa del passaggio impetuoso delle piogge. Anche qui, come a Viannos, sono bastati pochi minuti di pioggia per trasformare le strade in fiumi, con l’acqua che si è riversata in punti centrali. Secondo i residenti, le forti piogge cadute sull’isola intorno a mezzogiorno hanno causato diversi problemi nel tessuto urbano.

