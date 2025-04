Maltempo, forti piogge in Honduras: inondazioni a Tocoa | VIDEO

MeteoWeb

Le piogge costanti registrate nelle ultime ore hanno causato molteplici inondazioni a Tocoa, nel Dipartimento di Colón, in Honduras. Le inondazioni stanno causando preoccupazione tra la popolazione e limitando il traffico veicolare, in particolare all’uscita di Tocoa verso Sabá, dove il torrente La Ceibita è straripato, colpendo il tratto dell’autostrada CA-13. L’accesso alla zona resta limitato. Alcuni residenti segnalano che diverse persone sono rimaste bloccate, mentre altri, nonostante l’allerta, hanno rischiato di attraversare la zona allagata. “Molti sono già rimasti intrappolati nell’acqua. È pericoloso tentare di attraversare, soprattutto in moto o in un’auto di piccole dimensioni”, ha detto un residente locale, esortando le autorità a rafforzare la presenza nella zona colpita.

La Commissione permanente di emergenza (Copeco) ha emesso un’allerta precauzionale in vista del persistere del maltempo. Secondo le previsioni ufficiali, una massa d’aria fredda continuerà a influenzare il Paese, portando abbondante nuvolosità, venti freddi da nord, un netto calo delle temperature, nonché piogge e rovesci da moderati a forti, con temporali nelle regioni settentrionali e orientali del Paese.

Le autorità esortano la popolazione di Tocoa e delle zone limitrofe a non esporsi inutilmente e a seguire le raccomandazioni di sicurezza. Viene mantenuto un monitoraggio costante del comportamento di fiumi e corsi d’acqua, in vista di possibili ulteriori inondazioni.

Honduras, inondazioni a Tocoa: problemi sulle strade

Inondazioni in Honduars; acqua all'interno degli edifici a Tocoa

Maltempo in Honduras, inondazioni colpiscono Tocoa

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.