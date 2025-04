Maltempo in Piemonte: piogge torrenziali e fiumi sopra i livelli di guardia, situazione critica | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Piemonte è alle prese con una forte ondata di maltempo che ha causato gravi disagi nella notte, con piogge intense e diffuse che hanno portato a esondazioni, ponti bloccati e condizioni critiche della viabilità. L’allerta idrogeologica è rossa in oltre 100 Comuni della regione. Secondo l’ultimo bollettino dell’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), il maltempo sta colpendo in particolare l’alto Torinese, il Biellese, l’alto Vercellese e il Verbano, con precipitazioni che in alcuni casi hanno raggiunto intensità molto forti. Le nevicate si attestano tra i 1800 e i 2000 metri di quota, ma in alcune aree sono scese fino ai 1500 metri.

Tra le precipitazioni più significative registrate nelle ultime 6 ore: 155 millimetri a Pian Audi (Torino), 117 a Boccioleto (Vercelli) e 116 a Camparient (Biella). Nel Verbano, il fiume Toce ha superato il livello di guardia, mentre il lago Maggiore è in crescita ma ancora sotto i limiti di sicurezza.

Il Po sta salendo a monte di Torino, pur restando sotto il livello di guardia, mentre nei tratti a valle – in particolare a San Sebastiano (Torino) e Crescentino (Vercelli) – ha già superato il livello di allerta. Situazioni critiche anche nel Sud del Piemonte, dove l’Erro a Cartosio (Alessandria) e il Belbo a Santo Stefano Belbo (Cuneo) hanno superato le soglie di guardia. Oltre il confine ligure, la Bormida a Piana Crixia (Savona) ha raggiunto livelli di pericolo. Anche il Tanaro è in crescita, sebbene per ora rimanga al di sotto delle soglie critiche.

Le previsioni indicano che il maltempo continuerà almeno fino a metà pomeriggio, con ulteriori aumenti previsti nei livelli dei principali corsi d’acqua. In mattinata, il lago Maggiore dovrebbe superare la soglia di guardia, mentre il Po potrebbe avvicinarsi ai livelli di pericolo nelle sezioni di San Sebastiano e Crescentino. A valle, si attendono superamenti della criticità moderata a Valenza (Alessandria) e della criticità ordinaria a Isola Sant’Antonio (Alessandria).

Situazione delicata anche nel Biellese e nel Vercellese: il Sesia ha superato la soglia di pericolo a Borgosesia, mentre a monte, a Campertogno, ha superato quella di guardia, così come il Mastallone a Varallo, il Sessera a Pray e il Cervo a Vigliano. Sempre nel Vercellese, l’Elvo a Carisio (video a corredo dell’articolo di Mauro per Centro Meteo Piemonte) e il Cervo a Quinto sono anch’essi oltre i livelli di pericolo.

A causa degli effetti del maltempo, la provincia di Biella riporta che risultano confermate e gestite le seguenti interruzioni/limitazioni della viabilità provinciale:

SP 234 “Pray – Brusnengo” al KM 5+300 in Comune di Curino: CHIUSA

SP 419 “della Serra” dal KM 0+000 AL KM 6+600 (incrocio con la SP 407) in comune di Mongrando e Donato: CHIUSA

SP 508 “del Villaggio Filatura” dal KM 0+000 AL KM 0+300 in Comune di Tollegno: CHIUSA dal comune di Tollegno;

Chiusa la SP 338 di Mongrando Ponte Torrente Viona;

Chiusa la SP 407 raccordo Lace in prossimità della SP 41, Comune di Donato;

Chiusa la SP 500 al km 9+300 in Comune di Netro per frana;

a senso unico alternato sulla SP 411 al km 6+600 in Comune di Zubiena per frana (in evoluzione si consiglia di non transitare)

Chiusa la SP 225 tra fraz. Monti a fraz. Foglio km 2+400 circa per pianta

Chiusa la SP 102 al km 3+300 in comune di Biella per pianta

Nel Torinese, soglie di guardia superate per il Soana a Pont, l’Orco a Spineto, il Chiusella a Parella e il Malone a Front. La Dora Baltea a Tavagnasco è sopra il livello di guardia.

