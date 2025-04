Maltempo: in Veneto allerta gialla per fiume Po, da domani arancione

MeteoWeb

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di allerta idraulica gialla per i bacini regionali riguardo l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica, generalmente contenuto all’interno dell’alveo. La critica gialla di oggi è riferita all’asta del fiume Po. Dalle ore 12.00 di domani la criticità idraulica sarà da considerarsi arancione. Criticità gialla anche per l’asta del sistema Fratta-Gorzone e Nodo idraulico di Padova, mentre nei restanti corsi d’acqua è da considerarsi assente. Le previsioni meteorologiche su costa e zona limitrofe sono di alternanza di nuvole e rasserenamenti; altrove cielo in prevalenza nuvoloso, tratti parzialmente nuvoloso e tratti coperto.

Di pomeriggio localmente brevi piovaschi un po’ più probabili su rilievi e zona limitrofe. Domani al mattino precipitazioni assenti; al pomeriggio, su costa e zone limitrofe ancora assenti, altrove probabilità bassa per piogge locali. Alla sera, da ovest a est probabilità da medio-bassa a bassa per piogge da sparse a locali. Si tratterà di piovaschi, rovesci e qualche temporale.

