Maltempo India, forti piogge a Hyderabad: strade allagate e traffico in tilt | VIDEO

Forti piogge si sono verificate in molte zone della città di Hyderabad, capoluogo dello stato di Telangana, nell’India meridionale. A causa della pioggia, le strade di Begum Bazar, Koti, Sultan Bazar, Abid, Bashir Bagh, Nampally, Liberty, Himayat Nagar, Narayan Guda e Lakdikapul Tank Bund si sono trasformate in fiumi impetuosi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. In una situazione del genere, gli automobilisti hanno dovuto affrontare enormi problemi. Le acque alluvionali hanno invaso la strada principale del sobborgo Khairatabad e la Polizia stradale è dovuta intervenire per deviare il traffico. Un albero è caduto su un’auto al Mercury Hotel: due donne sono state tratte in salvo. Ma alberi sono caduti in molti punti della città, interrompendo il traffico. A causa della pioggia, si sono verificati anche blackout.

Forti piogge hanno colpito anche Bangalore, capitale dello stato indiano meridionale di Karnataka. Grazie alla pioggia, la popolazione ha trovato sollievo dal caldo, ma allo stesso tempo ha dovuto affrontare molti problemi. Il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) ha diramato un’allerta meteo gialla in merito alle forti piogge nella città di Bangalore. Inoltre è stata diramata un’allerta meteo per vento forte per tutta la giornata.

