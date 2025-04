Maltempo Indonesia, forti piogge e venti a Tangse: allagamenti e danni | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge accompagnate da forti venti hanno distrutto i chioschi ai lati dell’autostrada Beureunuen-Tangse, precisamente a Gampong Beungga, distretto di Tangse, nella reggenza di Pidie, in Indonesia. I venti hanno sollevato un chiosco, lanciandolo a diversi metri dalla sua posizione. Non ci sono state vittime, tuttavia diversi edifici in cui i residenti si guadagnano da vivere sono stati danneggiati. La pioggia accompagnata da forti venti ha obbligato gli automobilisti a prestare attenzione nell’attraversare la zona montuosa di Tangse. Lungo la strada che va da Geumpang a Beureuneuen, molti automobilisti hanno scelto di ripararsi, usando le case della gente, i cortili dei negozi e le moschee come rifugio.

A causa di queste condizioni meteorologiche estreme, anche la strada nazionale Tangse-Beureunuen è stata allagata e diversi villaggi di Tangse sono stati inondati.

