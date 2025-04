Maltempo, piogge torrenziali in India e Nepal: oltre 100 vittime per le inondazioni

MeteoWeb

Da mercoledì 9 aprile, piogge torrenziali stanno causando inondazioni in India e in Nepal, provocando oltre 100 vittime. Lo riferiscono le autorità di Nuova Delhi. Al momento, almeno 82 persone sono morte negli ultimi due giorni a causa degli incidenti causati dalla pioggia nel Bihar, ha dichiarato il Dipartimento di gestione dei disastri dello stato orientale indiano. Nello stato più popoloso dell’India, l’Uttar Pradesh, le autorità hanno dichiarato che 18 persone sono morte a causa di fulmini e incidenti legati alla tempesta. Nel vicino Nepal, i fulmini e le forti piogge hanno ucciso almeno 8 persone, hanno affermato i funzionari dell’Autorità nazionale per i disastri.

Il Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD) mette in guardia da ulteriori precipitazioni previste per i prossimi giorni. In particolare, sono previsti temporali con fulmini e raffiche di vento sull’India centrale e orientale fino a lunedì 14 aprile. Si tratta di eventi insoliti per aprile, dato che le piogge torrenziali associate al monsone iniziano da giugno.

La scorsa settimana, l’IMD ha affermato che in India si prevede un aprile molto più caldo della media, con temperature superiori alla norma nella maggior parte del Paese.

