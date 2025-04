Maltempo Iraq, violentissima grandinata a Soran: auto distrutte | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violentissima grandinata ha colpito la città di Soran, nel Kurdistan, in Iraq. Le immagini che arrivano dalla zona mostrano chicchi di grandine di grosse dimensioni, che hanno causato seri danni ai veicoli, come vetri in frantumi e danni alla carrozzeria. La grandine è caduta anche in quantità abbondanti, tanto da imbiancare il paesaggio quasi come fosse neve. Incredibili le immagini a corredo dell’articolo, che ben rendono l’idea della violenza del fenomeno.

Maltempo Iraq, violentissima grandinata a Soran

