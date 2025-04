Maltempo, la Tempesta Hans si allontana: tregua sul fronte meteo, ma resta l’attenzione sul Po

MeteoWeb

La Tempesta Hans, che ha colpito duramente l’Italia con piogge torrenziali e venti forti, si sta spostando verso l’Europa orientale. Il maltempo concede una breve tregua tra oggi e domani, ma resta alta l’attenzione per i livelli del fiume Po. Le stazioni di Ponte Valenza e Isola Sant’Antonio, tra Piemonte e Lombardia, registrano ancora livelli oltre la soglia rossa, ma il picco di piena è stato raggiunto e si prevede una progressiva diminuzione.

A Pavia, il Po al ponte Ponte della Becca è a soli 12 cm dalla soglia rossa, mentre a Piacenza si è appena toccata la soglia arancione. A Boretto (RE), il Po è in crescita ma ancora sotto la soglia gialla.

A Bologna la giornata è iniziata sotto la pioggia, ma la situazione è in miglioramento. Le precipitazioni si stanno ora spostando verso Est, interessando il ferrarese e il ravennate. Ieri in Emilia-Romagna la provincia di Piacenza è stata quella più colpita dal maltempo. Molti gli interventi su diverse strade provinciali per allagamenti e frane: interessata la SP47 di Antognano nel Comune di Lugagnano Val d’Arda e la SP15 di Prato Barbieri.

Disagi anche in Toscana: a causa delle piogge cadute copiose nella notte sui terreni già saturi dalle precipitazioni dei giorni precedenti in Versilia, si sono aperti sui territori collinari di Pietrasanta, in provincia di Lucca, diversi fronti di frana. Le criticità più importanti sono, al momento, in località Valdicastello, Metati Rossi Alti e Bassi, Cerro Grosso (entrambi a Strettoia), Solaio e Vitoio, dove sono segnalate anche abitazioni isolate a causa di cedimenti stradali o smottamenti che si sono riversati sulla viabilità.

Dalle ore 19 di ieri sulla linea Aulla – Lucca, la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Gragnola e Minucciano per le avverse condizioni meteo che hanno interessando la zona e che hanno provocato una frana sulla sede stradale.

