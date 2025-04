Maltempo, Lago Maggiore: +80cm in 24 ore, esondato a Ghiffa

MeteoWeb

Il riversarsi delle grandi quantità d’acqua caduta sulle montagne del Verbano e dell’Ossola sta facendo crescere in modo esponenziale il livello del Lago Maggiore. Alle 13.30, la quota registrata era di 195,218 centimetri sullo zero idrometrico. Alla stessa ora di ieri, il livello era di 115 centimetri. A Ghiffa, località sulla litoranea non lontana dal confine con la Svizzera, il lago è già esondato, e in diverse altre località – da Verbania a Baveno – la soglia di esondazione è ormai molto vicina. Anche i servizi meteo della Confederazione elvetica hanno posto al livello 2 (moderato) il rischio di tracimazione del Lago Maggiore nel locarnese.

