Maltempo Lazio, forti piogge e tornado a Viterbo | FOTO

Forti temporali sono in atto nel Viterbese, nel Lazio. Oltre alle forti piogge, segnaliamo anche un tornado avvenuto pochi chilometri a nord di Viterbo, dove sono caduti anche 33mm di pioggia. In città, al momento ci sono +14°C, crollata dopo una massima di +22°C. A corredo dell’articolo, alcune immagini del vortice che avrebbe provocato anche qualche danno. Oltre al Viterbese, altri temporali stanno colpendo anche la provincia di Roma, dove segnaliamo 31mm a Monterotondo, 14mm a Rocca Priora, Segni.

Maltempo Lazio, le immagini del tornado nei pressi di Viterbo

