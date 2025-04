Maltempo Lazio, piogge e forte vento a Roma e Castelli: danni

MeteoWeb

Circa 70 interventi sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma dalla tarda serata di ieri e 40 di questi a seguito del maltempo che ha interessato il quadrante nord-ovest, la periferia sud-est della Capitale e la zona dei Castelli Romani. Sono caduti fino a 15mm di pioggia finora su Roma, mentre sono maggiori gli accumuli nella zona dei Castelli Romani: 45mm a Vivaro, 30mm ad Ariccia, 23mm a Lariano, 20mm a Rocca Priora, Marino. Rilevanti anche le raffiche di vento, che hanno raggiunto i 60-70km/h nell’area, con raffiche fino a 79km/h registrate a Rocca Priora. Gli interventi rilevanti che hanno impegnato le squadre dei Vigili del Fuoco fino alle prime ore del mattino hanno riguardato alberi e rami pericolanti.

