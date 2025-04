Maltempo Lazio, tempesta di grandine in provincia di Rieti: danni ingenti a grano, uliveti e frutteti

MeteoWeb

Una vera e propria tempesta di grandine si è abbattuta nella tarda mattinata di oggi in provincia di Rieti. Particolarmente colpita proprio l’area del laziale, in particolare quella della Piana Reatina, e alcune zone interne del territorio Sabino, in particolare quella ricadente nel Comune di Poggio Mirteto. Ingenti i danni alle colture: una prima stima di quanto sia andato perduto tra le coltivazioni di grano, quelle degli alberi da frutta prossimi alla produzione, finanche agli uliveti, che proprio in questo periodo inizia il processo di fioritura, è ancora in corso, ma secondo un primo bollettino reso noto dalla federazione provinciale di Coldiretti potrebbe essere stati resi improduttivi centinaia di ettari di terreni coltivati.

“In queste ore che abbiamo ricevuto, e stiamo continuando a ricevere, numerose segnalazioni dai nostri soci – ha riferito il direttore della Coldiretti Rieti e Lazio, Carlo Picchi – e stiamo cercando di quantificare i danni subiti dagli agricoltori. La situazione è critica, e stiamo valutando di chiedere lo stato di calamità”. La violenta perturbazione di oggi si unisce a quelle delle ultime 48 ore, che già avevano messo a dura prova i campi coltivati ​​di Rieti e provincia.

“Ed è più in generale l’intero 2025 – spiegano ancora da Coldiretti – un anno sempre piu’ preda delle anomalie climatiche, con il passaggio repentino da temperature primaverili al freddo invernale. A essere minacciati da nubifragi e grandinate sono tutte le coltivazioni in campo”.

“Registriamo danni soprattutto alle coltivazioni di grano e agli ulivi – ha aggiunto il presidente di Coldiretti Rieti, Claudio Lorenzini – ma anche alle altre colture. L’alternanza di siccità e bombe d’acqua o violente grandinate, che rischiano di compromettere i raccolti e gravare ulteriormente sui bilanci delle aziende agricole, già in difficoltà a causa dei cambiamenti climatici, che solo quest’anno hanno superato i 300 milioni di euro di danni solo nel Lazio”.

