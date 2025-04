Maltempo Liguria, borgata Poggi a Murialdo isolata per frana | FOTO

MeteoWeb

Le piogge intense delle scorse ore in Liguria hanno creato i disagi maggiori nel Savonese. Risulta isolata a causa di una frana la borgata Poggi a Murialdo, in Valbormida. Lo smottamento ha invaso la carreggiata dell’unica strada che conduce alla frazione, dove risultano tre persone residenti. Sul posto i tecnici del Comune e i Vigili del Fuoco. La situazione è monitorata dalla Sala operativa di Protezione Civile regionale.

