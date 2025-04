Maltempo Liguria: l’allerta gialla sul Ponente termina alle 18

MeteoWeb

Terminerà alle 18 di oggi, giovedì 17 aprile, l’allerta meteo gialla per gli effetti delle piogge diffuse sui bacini grandi del ponente (Zone A e D). della Liguria. Sul centro (Zona B) si anticipa la chiusura dell’allerta gialla per temporali alle 14 di oggi. Sul levante (Zona C) invece l’allerta gialla per piogge diffuse sarà sui grandi bacini dalle 18:00 di oggi alle 8:00 di domani, venerdì 18 aprile

Le precipitazioni della notte hanno interessato diverse zone del centro-ponente ligure e hanno fatto alzare il livello di molti torrenti, in particolare in Val Bormida, spiega Arpal in una nota. Le massime cumulate giornaliere sono di 170 mm/24 h a Ferrania (Comune di Cairo Montenotte), 156 mm/24 h a Colle del Melogno e 146 mm/24 h a Monte Settepani, nel comune di Osiglia.

Il fiume Bormida ha superato la seconda soglia a Piana Crixia, con criticità nella zona di Dego per via del torrente Pollovero.

Venti di scirocco oltre i 110 km/h a Corniolo (Sp), Bargagli e Fontana Fresca (Ge).

Continua la fase perturbata sulla Liguria e nelle prossime ore la fase più intensa dovrebbe lasciare il ponente, dove comunque continueranno piogge diffuse anche moderate, per spostarsi a levante dove si potranno verificare piogge sparse e rovesci moderati ma non persistenti, sottolinea Arpal. Permane quindi la possibilità di forti temporali sul centro levante. Si segnalano inoltre venti da Sud – Est, di burrasca a Levante (Zona C) e forti sul centro (Zona C) e Versanti padani di ponente (Zona E). Mareggiata sul levante, con onde anche superiori a 4 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.