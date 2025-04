Maltempo Lombardia, in arrivo 4,6 milioni per Bergamo e Brescia

MeteoWeb

Sono in arrivo oltre 4,6 milioni di euro per 62 interventi nei territori di Bergamo e Brescia colpiti dal maltempo dal 9 giugno al 13 luglio 2024. È stato infatti approvato il Piano degli interventi da parte del Dipartimento di Protezione Civile nazionale. A partire da martedì 8 aprile, gli enti coinvolti potranno realizzare e rendicontare, mediante piattaforma on line Bandi e Servizi, gli interventi attuati ai fini della liquidazione attraverso la contabilità speciale dedicata all’emergenza. Nello specifico, 17 interventi riguardano il territorio della provincia di Bergamo per un totale di 770.546 euro e 44 il territorio della provincia di Bergamo per un totale di 3.889.000 euro, oltre a 15.000 euro per l’impiego dei volontari di Protezione Civile.

“Regione Lombardia è al fianco dei territori, soprattutto quando si verificano eventi eccezionali che comportano situazioni di estrema difficoltà ed emergenza”, ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezze e Protezione Civile, Romano La Russa. “I contributi riguardano i primi interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché di misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea”, ha concluso.

