Maltempo Lombardia: alberi caduti a Milano e Brescia | FOTO

Il maltempo ha provocato danni e disagi anche in Lombardia, con piogge torrenziali e forte vento. Un grosso albero è caduto sui binari del tram in viale Premuda, a Milano. Un uomo, che era seduto su un motorino, è stato toccato di ‘striscio’ alla schiena e medicato sul posto dai sanitari del 118, senza riportare gravi conseguenze. Danneggiate anche le finestre al piano terra di un palazzo di fronte. Nella caduta, il tronco ha sfiorato alcune auto, ma non sono rimaste coinvolte persone. “L’abbiamo visto crollare all’improvviso“, racconta chi l’ha visto cadere. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Maltempo: alberi caduti anche a Brescia

L’intensa ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio della provincia di Brescia con forti raffiche di vento non ha risparmiato neppure la città. Dal Comune sono state attivate le operazioni di pulizia e ripristino di strade, parchi e giardini a seguito del forte vento abbattutosi sulla città nella notte e durante le prime ore del giorno. Dopo una prima ricognizione, sono stati individuati e segnalati 14 alberi di proprietà comunale caduti in varie parti delle città, oltre a tante altre piante cadute di proprietà privata.

L’intervento di messa in sicurezza più consistente in viale Venezia, ad opera dei Vigili del Fuoco di Brescia, dove un olmo è parzialmente caduto su un’abitazione causando danni al tetto. Sono stati segnalati anche rami staccati, il distaccamento di intonaco da un edificio pubblico, e la creazione di due buche pericolose su strada. Al momento sono pervenute al Settore Verde 41 segnalazioni per le quali sono in corso le verifiche in loco in ordine di urgenza. Sono in corso anche le ricognizioni nelle aree verdi dei plessi scolastici, così come nei cimiteri cittadini. Fortunatamente non risultano danni alle persone.

Tutte le squadre coinvolte della Polizia Locale, del Settore Verde e dei volontari delle Associazioni di Protezione Civile sono ancora al lavoro per sgombrare strade, parchi e giardini privati. Le operazioni di messa in sicurezza, se non ci saranno ulteriori segnalazioni di crolli o cadute in giornata, si dovrebbero concludere nella giornata di domani, venerdì 18 aprile 2025. Proseguiranno invece nei prossimi giorni i controlli nelle aree cimiteriali e negli spazi verdi delle scuole.

