Maltempo Lombardia, esonda il Ticino a Pavia: evacuazioni in gommone | FOTO

A Pavia, è esondato il Ticino, già sotto osservazione per i livelli di piena. La zona maggiormente interessa dall’esondazione del Ticino è quella del quartiere ‘Borgo Ticino’ nei pressi di via Milazzo che è prospicente al fiume. I Vigili del Fuoco stanno evacuando con i gommoni decine di persone in luoghi sicuri o consegnando beni di prima necessità; i pompieri sono al lavoro con i gommoni anche per aiutare le persone a recuperare effetti personali dalle abitazioni allagate. Per le operazioni di soccorso è stata allestita l’Unità di Comando Locale presso il Piazzale Ferruccio Ghinaglia, punto di riferimento per il coordinamento tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e autorità locali. Sono una decina le famiglie assistite fino a questo momento.

Via Milazzo, la strada del Borgo Basso di Pavia che si affaccia sul Ticino, è completamente sotto l’acqua. Questa mattina, il fiume è penetrato nei piani interrati e nei piani terra delle abitazioni. La notizia positiva è che ha iniziato a rallentare il ritmo di crescita, che sino a metà pomeriggio era di 15 centimetri l’ora. La speranza è che entro questa notte, il livello possa cominciare a scendere, anche perché nel frattempo sarà passata l’onda di piena del Po e diventerà meno complessa la confluenza tra i due fiumi all’altezza del ponte della Becca.

“La situazione è seria, ma sotto controllo”, ha dichiarato l’assessore comunale Rodolfo Faldini dopo aver fatto il punto con Protezione Civile, Polizia locale e Vigili del Fuoco. “Le persone sono rimaste nelle loro case, raggiungendo i piani superiori. Non c’è stato alcuno sgombero – ha aggiunto -. Per gli interventi di necessità, utilizziamo le imbarcazioni a nostra disposizione. Stiamo cercando di alleviare i disagi dei residenti. Ci auguriamo che con il passare delle ore venga meno l’attuale allarme rosso, che dovrebbe diventare di colore arancione nella mattinata di domani“.

In mattinata, il sindaco Michele Lissia aveva firmato un’ordinanza che istituisce alcuni provvedimenti urgenti per l’esondazione del fiume Ticino. In particolare, si stabilisce “sino al termine delle esigenze di allerta ed emergenza il divieto di transito pedonale e veicolare in via Milazzo e via Trinchera” e si dispone di “evacuare i piani interrati e i piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori, predisponendo quanto necessario. In caso di mancanza di quanto prima detto, evacuare l’abitazione”.

