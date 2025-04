Maltempo Lombardia, scende il livello del Ticino: migliora la situazione nel Pavese

MeteoWeb

Migliora la situazione in provincia di Pavia nei territori allagati dall’esondazione del Ticino a causa della recente ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia. Il livello del fiume sta scendendo al ritmo di circa 10 centimetri all’ora, come riferito dal sindaco di Pavia, Michele Lissia. Nelle aree della città invase ieri dall’acqua, sono al lavoro i soccorritori della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per liberare le strade, anche con l’uso di idrovore. Le previsioni meteo dei prossimi giorni non preoccupano.

